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اجتماع فلسطيني أردني الخميس المقبل لتسهيلات السفر

الثلاثاء 22 يونيو 2021 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اجتماع فلسطيني أردني الخميس المقبل لتسهيلات السفر



رام الله / سما /

 أعلن مستشار وزير الخارجية السفير أحمد الديك ان وزيرة الصحة مي الكيلة ستلتقي بنظيرها الأردني فراس الهواري، الخميس المقبل، لاستكمال النقاشات الخاصة بالبروتوكولات الصحية التي فرضتها جائحة كورونا، واعتماد شهادات التطعيم للمسافرين الفلسطينيين لدى الجانب الأردني، وتخفيض رسوم الفحص الخاص بكورونا.

وأعرب الديك، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الثلاثاء، عن شكره للملكة الأردنية الهاشمية على جميع التسهيلات التي قدّمها للتخفيف من معاناة المواطنين المسافرين من والى فلسطين، في ظل جائحة كورونا، بزيادة عدد المسافرين اليومي من 250 الى 500 مسافر يومي الجمعة والسبت، ومن 500 الى1000مسافر باقي أيام الأسبوع، معتبرا ذلك نجاحا وتمهيدا الى الغاء الإجراءات الخاصة بالسفر في المستقبل.

وأهاب بجميع المواطنين "مسافري الترانزيت" عدم التسجيل على المنصة الخاصة بالدخول الى الأردن، معربا عن أمله في انتهاء كافة الإجراءات التي فرضتها الجائحة في القريب العاجل.

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