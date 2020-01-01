صدمة في برشلونة بسبب مدة الغياب المحتملة لديمبلي

وكالات / سما /

ودع النجم عثمان ديمبلي منافسات كأس أمم أوروبا – يورو 2020 بعدما تعرض لإصابة مع منتخب فرنسا خلال مباراة المجر عقب دخوله احتياطيًا ببضعة دقائق.

وحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن إصابة ديمبلي قد تكون في العضلة ذات الرأسين الفخذية من ساقه اليمنى، حيث عانى لاعب برشلونة سابقًا من إصابتين خطيرتين، إذ يعتبر خضوعه لجراحة أحد الخيارات المحتملة، إلا أنها ستعني زيادة فترة تعافيه وغيابه عن الملاعب.

وكانت الإشاعات الأولى لإصابة ديمبلي قد أشارت إلى إصابته في الركبة، إلا أن الفحوصات الطبية الجديدة التي أجراها الاتحاد الفرنسي للاعب أكدت إصابته في أسفل فخذه.

ولفت بيان الاتحاد الفرنسي، الذي أصدره أمس الأحد، إلى وجود جدال بين الطاقم الطبي للمنتخب الفرنسي ونظيره في برشلونة، فيما أكد “راديو كتالونيا” أن مدة غياب ديمبلي قد تصل إلى 3 أشهر، إلا أن برشلونة يرغب في الانتظار لبضعة أيام لمشاهدة تطورات حالة اللاعب قبل اتخاذ القرار النهائي.

وتأتي إصابة ديمبلي في وقت صعب بالنسة للاعب الفرنسي، والذي كان في وسط مفاوضاته مع برشلونة لتجديد عقده الذي ينتهي في 2022، إذ سيكون الصيف الجاري حاسمًا في مستقبله مع البلوجرانا.