  1. الرئيسية
  2. الرياضة

هولندا تصعق مقدونيا الشمالية وتبلغ ثمن نهائي يورو 2020

الثلاثاء 22 يونيو 2021 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هولندا تصعق مقدونيا الشمالية وتبلغ ثمن نهائي يورو 2020



وكالات / سما /

صعقت هولندا ضيفتها مقدونيا الشمالية بثلاثية دون رد في الجولة الختامية من المجموعة الثالثة ببطولة الأمم الأوروبية، يورو 2020، في ملعب يوهان كرويف أرينا بأمستردام، مساء اليوم الإثنين.

دخلت كتيبة الطواحين المباراة بصورة مهزوزة وكانت مقدونيا على وشك التقدم لكن القائم تعاطف مع هولندا التي نجحت في التقدم بهدف رائع عن طريق لاعب برشلونة الجديد، ممفيس ديباي، بعد هجمة مرتدة نموذجية انتهت عند أقدام اللاعب الذي سددها في المرمى عند الدقيقة 25.

وعقب الاستراحة، واصل الهولنديون غاراتهم على مرمى مقدونيا الشمالية، ليسفر الضغط عن هدف ثان، عند حدود الدقيقة 51 ومن توقيع جيني فينالدوم بصناعة مميزة من ديباي.

طعم شباك مقدونيا الشمالية أعجب فينالدوم، لاعب باريس سان جيرمان الجديد، لذلك قرر تكرار زيارته للشباك، وبالفعل وضع بصمته الثانية، والثالثة لمنتخب بلاده، في المرمى المقدوني عند حدود الدقيقة 58.

وعرفت المباراة مشاركة جوران بانديف، نجم نابولي وإنتر ميلان ولاتسيو السابق، في آخر لقاء له في أمم أوروبا، وأثناء خروجه من الملعب في تبديل بالدقيقة 69، تلقى تصفيقاً وعناقاً حاراً من زملائه ومواطنيه.

وفي ضوء النتيجة تصعد هولندا لدور الستة عشر بالعلامة الكاملة بعدما حققت الفوز في مبارياتها بالكامل في دور المجموعات، بينما تودع مقدونيا الشمالية البطولة باحتلالها المركز الأخير في المجموعة بلا نقاط.

#هولندا #مقدونيا الشمالية #يورو 2020

الأكثر قراءة اليوم

السنوار : لقاؤنا مع وفد الأمم المتحدة كان سيئا و لا يوجد بوادر لحل الأزمة الإنسانية بغزة

موقع إسرائيلي يكشف نتائج مباحثات القاهرة حول ملفي التهدئة والأسرى

وكيل الأشغال بغزة يُعقب على إعلان الحكومة الفلسطينية تشكيل فريق لإعادة الإعمار

مركز الفلك الدولي يكشف موعد عيد الأضحى 2021

أول ظهور له .. شاهد: كيف تم اقتياد الشريف حسن بن زيد لمحاكمته بـ”قضية الفتنة”؟

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. الحكومة تقرر حل جميع المجالس البلدية

صحيفة عبرية: واشنطن تنفي مطالبتها السلطة الفلسطينية بتشكيل فريق مفاوض لمحادثات السلام

الأخبار الرئيسية

فتح

"ثوري فتح" يقصي عدداً من الأعضاء ومطالبات بعقد انتخابات الحركة

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس كورونا خلال الـ"24ساعة الماضية

ما هي الرسالة التي نقلها المنسق الأممي وأفشلت لقاءه مع السنوار ؟

القاهرة تنتظر وفد "حماس".. مصادر : وفد أمني إسرائيلي ينهي زيارته لمصر وهذه هي النتائج ..

p

استشهاد ضابط في الأمن الوطني بعد اعتداء المستوطنين عليه بنابلس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية