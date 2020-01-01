هولندا تصعق مقدونيا الشمالية وتبلغ ثمن نهائي يورو 2020

وكالات / سما /

صعقت هولندا ضيفتها مقدونيا الشمالية بثلاثية دون رد في الجولة الختامية من المجموعة الثالثة ببطولة الأمم الأوروبية، يورو 2020، في ملعب يوهان كرويف أرينا بأمستردام، مساء اليوم الإثنين.

دخلت كتيبة الطواحين المباراة بصورة مهزوزة وكانت مقدونيا على وشك التقدم لكن القائم تعاطف مع هولندا التي نجحت في التقدم بهدف رائع عن طريق لاعب برشلونة الجديد، ممفيس ديباي، بعد هجمة مرتدة نموذجية انتهت عند أقدام اللاعب الذي سددها في المرمى عند الدقيقة 25.

وعقب الاستراحة، واصل الهولنديون غاراتهم على مرمى مقدونيا الشمالية، ليسفر الضغط عن هدف ثان، عند حدود الدقيقة 51 ومن توقيع جيني فينالدوم بصناعة مميزة من ديباي.

طعم شباك مقدونيا الشمالية أعجب فينالدوم، لاعب باريس سان جيرمان الجديد، لذلك قرر تكرار زيارته للشباك، وبالفعل وضع بصمته الثانية، والثالثة لمنتخب بلاده، في المرمى المقدوني عند حدود الدقيقة 58.

وعرفت المباراة مشاركة جوران بانديف، نجم نابولي وإنتر ميلان ولاتسيو السابق، في آخر لقاء له في أمم أوروبا، وأثناء خروجه من الملعب في تبديل بالدقيقة 69، تلقى تصفيقاً وعناقاً حاراً من زملائه ومواطنيه.

وفي ضوء النتيجة تصعد هولندا لدور الستة عشر بالعلامة الكاملة بعدما حققت الفوز في مبارياتها بالكامل في دور المجموعات، بينما تودع مقدونيا الشمالية البطولة باحتلالها المركز الأخير في المجموعة بلا نقاط.