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الصحة الإسرائيلية: 125 إصابة بكورونا وتطعيم 5 آلاف طفل خلال 24 ساعة

الثلاثاء 22 يونيو 2021 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية: 125 إصابة بكورونا وتطعيم 5 آلاف طفل خلال 24 ساعة



القدس المحتلة / سما /

​شخصت أمس 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسب بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، وذلك من جراء انتشار الطفرة الهندية، فيما تم تطعيم نحو 5 آلاف طفل دون جيل 15 سنة خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

وذكرت وزارة الصحة في بيانها أنه منذ منتصف ليل أمس، تم تطعيم 4420 شخصا، معظمهم تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما الذين تلقوا جرعة التطعيم الأولى، كما تلقى 928 شخصا الجرعة الثانية من اللقاح، ليبلغ إجمالي الفتية الذين تلقوا التطعيم 30 ألفا.

وشخصت العديد من الإصابات بفيروس كورونا في صفوف طلاب المدارس في البلاد، فيما يتواجد نحو 5 آلاف طالب وطالبة وأعضاء هيئات تدريسية في الحجر الصحي، نتيجة لمخالطتهم لمصابين بالفيروس.

وأجري 49,044 فحصا لكورونا، أمس. ويرقد حاليا في المستشفيات 25 مريضا بكورونا في حالة خطيرة، 18 بينهم يخضعون لتنفس اصطناعي. وبلغت حصيلة الوفيات 6428 منذ بداية الجائحة.

ونظرا لازدياد عدد المصابين بالفيروس والمخاوف من تفشي الطفرة الهندية، قررت وزارة الصحة تشجيع الأطفال والفتية الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و12 سنة لتلقي التطعيم، وتحديد هدف يتم بموجبه تطعيم الفتية والأطفال بالجرعة الثانية خلال العطلة الصيفية بحلول نهاية شهر تموز/يوليو المقبل.

وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية أنه تم تطعيم 2.5 مليون فتى وفتاة في الولايات المتحدة حتى الآن دون أي آثار جانبية خاصة.

وتظهر بيانات وزارة الصحة بأن 40% من شخصت إصابتهم بفيروس كورونا بالأسبوعين الماضيين، كانوا قد تلقوا التطعيم بالجرعتين الأولى والثانية، كما أن 90% من الذين تم تشخيص إصابتهم بكورونا، أصيبوا جراء الطفرة الهندية، حيث حثت الصحة لتشديد الرقابة ولتنظيم سريع للدخول إلى البلاد عبر المعابر البرية ومطار بن غوريون.

وعقب هذه المعطيات بشأن تفشي الفيروس، عقد وزير الأمن، بيني غانتس، جلسة مشاورات، أوعز عقبها للجهات المعنية والمسؤولة الاستعداد لاحتمال استئناف منظومة إجراء الفحوصات لاكتشاف كورونا والتحقيقات الوبائية.

يذكر أن الارتفاع الطفيف في عدد المصابين بالفيروس حتى الآن لم يؤد إلى تغيير في إجراءات الوقاية في سوق الأعمال، والشركات الكبيرة التي توظف آلاف المستخدمين العمال، حيث لم يتم إصدار تعليمات جديدة بوضع الكمامات أو الالتزام بالتباعد مرة أخرى، حيث ينتظر الجميع تعليمات وزارة الصحة.

وعلى الرغم من عدم صدور تعليمات عن وزارة الصحة، قررت بعض الشركات التي تقدم خدمات للزبائن، اعتماد التعليمات وإجراءات الوقاية ووضع الكمامات والحفاظ على التباعد خلال العمل وتقديم الخدمات للزبائن.

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