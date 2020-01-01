الدنمارك تنتزع تأهلاً مُثيراً لدور الـ 16 في يورو 2020 بعد اكتساح روسيا

وكالات / سما /

تمكن مُنتخب الدنمارك من حجز مقعده في ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا “يورو 2020″، بعد الفوز على روسيا بأربعة أهدافٍ لهدف.

وكانت المُباراة التي استضافها ملعب باركن في كوبنهاجن قد بدأ التسجيل فيها عن طريق ميكيل دامسجارد في الدقيقة 38، قبل أن يُضاعف يوسف بولسن تقدم الدنمارك بهدفٍ ثانٍ في الدقيقة 59.

وقلص الروس النتيجة بهدفٍ سجله أرتيم دزويبا من ركلة جزاء في الدقيقة 70، لترد الدنمارك بهدفين في الدقيقتين 79 عن طريق أندرياس كريستنسن، و82 عن طريق يواكيم ماهلي.

وجاء تأهل الدنمارك بعد استفادتها من فوز بلجيكا على فنلندا بثنائية نظيفة في المُباراة الآخرى للمجموعة، وتعادلت الدنمارك مع فنلندا وروسيا برصيد 3 نقاط لكل منهم، ليتم اللجوء لفارق الأهداف الذي ابتسم لرفاق كريستيان إريكسن.