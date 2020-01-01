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بلجيكا تهزم فنلندا وتحجز تذكرتها إلى ثمن نهائي يورو 2020

الثلاثاء 22 يونيو 2021 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بلجيكا تهزم فنلندا وتحجز تذكرتها إلى ثمن نهائي يورو 2020



وكالات / سما /

حقق منتخب بلجيكا فوزًا هامًا بهدفين مقابل لا شيء على نظيره الفنلندي في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب جازيروم أرينا في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثانية من كأس أمم أوروبا – يورو 2020.

وسيطر منتخب بلجيكا على المباراة منذ انطلاقها فيما خلق بعض الفرص للتسجيل خلال الشوط الأول دون نجاح في ترجمتها إلى أهداف لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وفي الشوط الثاني، استمر الضغط البلجيكي بحثًا عن هز شباك منتخب فنلندا الذي دافع بضراوة من أجل خطف نقطة تمنحه فرصة التأهل إلى دور الـ 16.

وفي الدقيقة 66، نجح روميلو لوكاكو في استغلال تمريرة حريرية من زميله كيفين دي بروين ليسجل هدفًا يضع بلجيكا في المقدمة، إلا أن الحكم عاد وألغى الهدف بداعي وجود تسلل على لوكاكو.

واستمرت المحاولات البلجيكية وسط تألق من الحارس الفنلندي لوكاس راديكي، إلا أن الأخير كان على موعد مع كابوس في الدقيقة 74 بعدما ارتقى توماس فيرمايلين ليحول ركنية دي بروين برأسه نحو المرمى، لكن الكرة ارتطمت بالقائم الأيسر لفنلندا لترتد باتجاه راديكي الذي حاول إخراجها إلا أنه على النقيض أدخلها في مرماه مسجلًا هدفًا عكسيًا لصالح بلجيكا.

وفي الدقيقة 81، أضاف روميلو لوكاكو الهدف الثاني لمنتخب بلجيكا مجددًا من تمريرة لزميله دي بروين، ليفوز الشياطين الحمر على فنلندا بهدفين نظيفين.

وبهذه النتيجة، يتصدر منتخب بلجيكا المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، فيما جاء منتخب الدنمارك في المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد فوزه على روسيا بنتيجة 4-1، واحتلت فنلندا المركز الثالث برصيد 3 نقاط بعد هزيمته من بلجيكا، في الوقت الذي تذيلت فيه روسيا المجموعة برصيد 3 نقاط أيضًا وبفارق الأهداف عن الدنمارك وفنلندا.

#بلجيكا #فنلندا #يورو 2020

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