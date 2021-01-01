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فيديو.. الأرجنتين تتأهل لربع نهائي كوبا أمريكا بعد هزيمة باراجواي

الثلاثاء 22 يونيو 2021 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. الأرجنتين تتأهل لربع نهائي كوبا أمريكا بعد هزيمة باراجواي



وكالات / سما /

تمكن مُنتخب الأرجنتين من حجز مقعده في ربع نهائي كوبا أمريكا بعد الفوز على باراجواي بهدفٍ دون رد، في المُباراة التي جمعتهما في ثالث مُباريات دور المجموعات.

وكانت المُباراة التي استضافها ملعب برازيليا الوطني قد شهدت مستوى متوسط من المُنتخبين، ونجح رفاق ليونيل ميسي في الفوز وضمان تأهلهم لدور ربع النهائي بفضل هدفٍ سجله أليخاندرو جوميز في الدقيقة العاشرة بعد لمسة رائعة غالط بها الحارس بعد تمريرة بينية مُتقنة من أنخل دي ماريا، وألغى الحكم هدفاً للأرجنتين بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

ورفع المُنتخب الأرجنتيني رصيده من النقاط للنقطة السابعة يحتل بهم صدارة مجموعته، وتأتي تشيلي في المركز الثاني برصيد خمس نقاط، يليها مُنتخب باراجواي ويملك من الرصيد 3 نقاط.

ويحتل مُنتخب أوروجواي المركز الرابع برصيد نقطة، فيما تتذيل بوليفيا الترتيب بدون أي نقاط، وتلعب الأرجنتين المُباراة الأخيرة لها في دور المجموعات في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء المُقبل ضد بوليفيا، وتأمل الأرجنتين أن تنتصر في المُباراة لضمان المركز الأول.

وكانت الأرجنتين قد بدأت البطولة بالتعادل مع تشيلي بهدفٍ لمثله، قبل أن تنجح في الفوز على أوروجواي في المُباراة التالية بهدفٍ دون رد.

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#باراجواي #الأرجنتين #كوبا أمريكا #أليخاندرو جوميز

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