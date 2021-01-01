الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس كورونا خلال الـ"24ساعة الماضية

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 194 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 200 حالة بعد اجراء 1070 فحص مخبري خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال الصحة في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنها لم تسجيل أي حالة وفاة بالفيروس خلال الساعات الماضية.

وبينت أن اجمالي تراكمي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ 113296 إصابة، والحالات النشطة 2761 حالة، والمتعافين 109479 حالة.

فيما بلغ عدد الوفيات 1056 حالة وفاة والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 59 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 41 حالة.

وذكرت أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 207200 جرعة وهي تكفي لـ 103600 شخص، والاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 57699 شخص.