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الاحتلال يخطر بهدم منزل قيد الانشاء وبركس لتربية الماشية غرب بيت لحم

الثلاثاء 22 يونيو 2021 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم منزل قيد الانشاء وبركس لتربية الماشية في بلدة بتير غرب بيت لحم.

وقال المواطن محمد عيسى الشولي ، ان قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الشرفا القريبة من "عقبة حسنة" المدخل الرئيس لقرى الريف الغربي في محافظة بيت لحم، وسلّمته اخطارا بهدم منزله المكون من طابق واحد، بمساحة تبلغ 100 متر مربع، وآخر لابن عمته محمد إبراهيم عايش، بهدم بركس لتربية الماشية.

يشار إلى أن منطقة الشرفا تتعرض لمضايقات جمة من قبل الاحتلال، تتمثل بمنع المواطنين من البناء.

#الاحتلال #بيت لحم

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