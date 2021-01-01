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الجهاد الاسلامي: إعدام المواطن زهران يتطلب تفعيل كل أشكال المقاومة للتصدي للاحتلال

الثلاثاء 22 يونيو 2021 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الاسلامي: إعدام المواطن زهران يتطلب تفعيل كل أشكال المقاومة للتصدي للاحتلال



غزة / سما /

عقب المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي أ. طارق سلمي، اليوم الثلاثاء، على إعدام المستوطنين للشاب علاء خالد زهران، في قرية شرف بمحافظة نابلس، مشيرًا إلى ان هذا الاعتداء يتطلب تفعيل كل أشكال المقاومة في وجه الاحتلال ومستوطنيه.

وقال سلمي في تصريح صحفي "الرحمة للشهيد علاء خالد زهران الذي أعدمه المستوطنون الحاقدون فجر اليوم بعد أن قاموا بالاعتداء الوحشي عليه في قرية دير شرف بمحافظة نابلس".

وأشار إلى أن المستوطنين يرتكبون جرائم الارهاب والعدوان بحق أبناء شعبنا بحماية من جيش الاحتلال الذي يحاصر المدن والقرى والمخيمات، ويعتدي على أبناء شعبنا بالاقتحامات والاعتقالات والقتل على الحواجز.

ولفت إلى أن وظيفة المؤسسات والمنظمات الدولية هي تبرير هذا العدوان ومحاولة التغطية عليه وتسليم الضحية لمقصلة القتل الصهيونية، مضيفًا "الصمت الدولي هو مشاركة في الارهاب البشع وتبلد للضمير العالمي".

وأمام هذا العدوان والاهاب دعا سلمي لتفعيل كل أشكال المقاومة، مجددًا التأكيد على أن الاستيطان هو هدف مشروع للعمل الفدائي المقاوم، ومن حق شعبنا أن يدافع عن نفسه ويحمي كرامة أبنائه التي تُستباح كل يوم من قبل الاحتلال الغاشم.

كما دعا الشباب الثائر لتصعيد المواجهات في كل مكان بالضفة المحتلة، مشددًا على أن العدو لن يرتدع إلا أمام القوة.

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