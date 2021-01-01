الاحتلال يعتقل 25 مواطنا من الضفة غالبيتهم من سلفيت

الضفة المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية طالت 25 مواطنا، غالبيتهم من محافظة سلفيت.

ففي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال 13 مواطنا من بلدة قراوة بني حسان، وهم: الأشقاء عمار وعكرمة وعمران عزيز مرعي، وأيوب أحمد مرعي، ورمزي مرعي، وسائد عاصي، وأحمد مهيب مرعي، وأنس عزمي مرعي، ويحيى عزمي مرعي، ومجاهد مرعي، والأشقاء محمد أمين مرعي، وعبد الرحمن امين مرعي، وابراهيم أمين مرعي، وعاصف زهير ريان.

وفي جنين، اعتقلت تلك القوات كلا من: محمد محمود الجعفر، وبدر محمود ملاح من مدينة جنين، وهيثم الحاج صالح الكفريني، ومصعب جعايصة، من مخيم جنين، وفرح صبري فريحات من رمانة غربًا عقب دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين عمار (30 عاما)، ويحيى علي أبو زهرة (28 عاما)، بعد مداهمة منزليهما في ضاحية ذنّابة شرقًا.

وفي القدس، اعتقلت تلك القوات خمسة شبان، وهم: حربي ومهران الرجبي، وجهاد أبو رموز، ويزن الباسطي، عقب دهم منازلهم في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وتفيشها.