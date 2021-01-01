حملة اعتقالات واسعة بالضفة وإطلاق نار على الاحتلال بجنين

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة، فيما أطلق مسلحون في جنين النار على جيش الاحتلال في عدة محاور.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 7 مواطنين من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، وهم أنس مرعي، وأحمد مهيوب مرعي، وعكرمة مرعي، وعمار مرعي، ويحيى مرعي، إلى جانب الأسيرين المحررين رمزي مرعي وعمران مرعي.

واعتقلت القوات إياد ناظم أبو جيش من قرية بيت دجن شرق نابلس، إلى جانب إسلام فيصل جاغوب من بلدة بيتا جنوبًا.

ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين عمار ويحيى أبو زهرة من ضاحية ذنابة شرقًا.

وشنت قوات الاحتلال حملات دهم وتفتيش في حي الغبس بمخيم جنين واقتحمت منزل الشاب نضال حازم، بدعوى أنه مطلوب، واعتقلت والده وشقيقه وابن عمته مصعب جعايصة، إلى جانب المواطن هيثم الحاج صالح الكفريني.

واقتحمت دوريات الاحتلال أيضًا حي مراح سعد والبلدة القديمة في جنين، برفقة المستعربين والكلاب البوليسية، وداهمت منازل المواطنين وفتشتها بعدما احتجزتهم لساعات، ثم اعتقلت كلًا من الشاب بدر الملاح (33 عاما) ومحمد محمود جعفر (28 عامًا)، وفقًا لشهود عيان.



وشهدت المدينة والمخيم مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال، استخدموا خلالها الأعيرة النارية، فيما أطلق مقاومون النار على الجيش في عدة محاور.