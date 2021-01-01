  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حملة اعتقالات واسعة بالضفة وإطلاق نار على الاحتلال بجنين

الثلاثاء 22 يونيو 2021 09:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حملة اعتقالات واسعة بالضفة وإطلاق نار على الاحتلال بجنين



رام الله / سما /

 شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة، فيما أطلق مسلحون في جنين النار على جيش الاحتلال في عدة محاور.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 7 مواطنين من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، وهم أنس مرعي، وأحمد مهيوب مرعي، وعكرمة مرعي، وعمار مرعي، ويحيى مرعي، إلى جانب الأسيرين المحررين رمزي مرعي وعمران مرعي.

واعتقلت القوات إياد ناظم أبو جيش من قرية بيت دجن شرق نابلس، إلى جانب إسلام فيصل جاغوب من بلدة بيتا جنوبًا.

ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين عمار ويحيى أبو زهرة من ضاحية ذنابة شرقًا.

وشنت قوات الاحتلال حملات دهم وتفتيش في حي الغبس بمخيم جنين واقتحمت منزل الشاب نضال حازم، بدعوى أنه مطلوب، واعتقلت والده وشقيقه وابن عمته مصعب جعايصة، إلى جانب المواطن هيثم الحاج صالح الكفريني.

واقتحمت دوريات الاحتلال أيضًا حي مراح سعد والبلدة القديمة في جنين، برفقة المستعربين والكلاب البوليسية، وداهمت منازل المواطنين وفتشتها بعدما احتجزتهم لساعات، ثم اعتقلت كلًا من الشاب بدر الملاح (33 عاما) ومحمد محمود جعفر (28 عامًا)، وفقًا لشهود عيان.

وشهدت المدينة والمخيم مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال، استخدموا خلالها الأعيرة النارية، فيما أطلق مقاومون النار على الجيش في عدة محاور.

الأكثر قراءة اليوم

السنوار : لقاؤنا مع وفد الأمم المتحدة كان سيئا و لا يوجد بوادر لحل الأزمة الإنسانية بغزة

موقع إسرائيلي يكشف نتائج مباحثات القاهرة حول ملفي التهدئة والأسرى

فتح غزة توجه نداءً عاجلًا للرئيس عباس :"ما قبل اجتماع الثوري لن يكون كما بعده"

مركز الفلك الدولي يكشف موعد عيد الأضحى 2021

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. الحكومة تقرر حل جميع المجالس البلدية

أول ظهور له .. شاهد: كيف تم اقتياد الشريف حسن بن زيد لمحاكمته بـ”قضية الفتنة”؟

صحيفة عبرية: واشنطن تنفي مطالبتها السلطة الفلسطينية بتشكيل فريق مفاوض لمحادثات السلام

الأخبار الرئيسية

ما هي الرسالة التي نقلها المنسق الأممي وأفشلت لقاءه مع السنوار ؟

القاهرة تنتظر وفد "حماس".. مصادر : وفد أمني إسرائيلي ينهي زيارته لمصر وهذه هي النتائج ..

p

استشهاد ضابط في الأمن الوطني بعد اعتداء المستوطنين عليه بنابلس

هادي عمر

صحيفة عبرية: واشنطن تنفي مطالبتها السلطة الفلسطينية بتشكيل فريق مفاوض لمحادثات السلام

وكيل الأشغال بغزة يُعقب على إعلان الحكومة الفلسطينية تشكيل فريق لإعادة الإعمار

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية