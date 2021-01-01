رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الثلاثاء، قمع الاحتلال لمظاهرات تصدت لمسيرات استفزازية للمستوطنين في الضفة، و20 إصابة وإحراق منزل خلال اعتداء الاحتلال ومستوطنيه على مواطنين في الشيخ جراح.

كما أبرزت: دعوة الرئيس محمود عباس كافة الفصائل إلى العودة لحوار جاد على مدار الساعة لإنهاء الانقسام، والتدهور الخطير على الوضع الصحي للأسير أبو عطوان المضرب عن الطعام منذ 48 يوما.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

مسيرات استفزازية للمستوطنين بالضفة والاعتداء على طفلات وإحراق منزل بالشيخ جراح واعتقال 34 مواطنا

الرئيس يدعو كافة الفصائل إلى العودة لحوار جاد على مدار الساعة لإنهاء الانقسام

الحكومة تقرر حل جميع المجالس البلدية وتحويلها إلى لجان تسيير أعمال لحين إجراء الانتخابات وتشكل لجنة تقصي حقائق وتدقيق في قضية اللقاحات

تدهور خطير على الوضع الصحي للأسير أبو عطوان المضرب عن الطعام منذ 48 يوما

المؤرخ الأردني غوشة يعلن عن إشهار مؤسسة تعنى بإصدارات ومؤلفات عن القدس

"الحياة الجديدة":

الرئيس: أدعو فتح وحماس وفصائل المنظمة والجهاد الاسلامي للعودة فورا لحوار جاد على مدار الساعة

الاحتلال يقمع تظاهرات رافضة لمسيرات أعلام للمستوطنين في الضفة

تدهور خطير على الوضع الصحي للأسير أبو عطوان المضرب عن الطعام منذ 48 يوما

3 وفيات و138 اصابة جديدة بكورونا و146 حالة تعاف

"الأيام":

عشرات الإصابات خلال التصدي لمسيرات المستوطنين الاستفزازية بالضفة

20 إصابة وإحراق منزل خلال اعتداء الاحتلال ومستوطنيه على مواطنين في الشيخ جراح

الرئيس يدعو الفصائل للعودة لحوار جاد لإنهاء الانقسام وبناء شراكة وطنية

الحكومة تشكل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في قضية اللقاحات ونشر النتائج خلال أسبوع واعتبار مجالس الهيئات المجلية لجان تسيير أعمال

الخارجية: الجهود متواصلة مع الأردن لتسهيل إجراءات السفر

الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات جنوب حيفا بزعم "الضلوع بأنشطة إرهابية"