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حالة الطقس : اجواء حارة

الثلاثاء 22 يونيو 2021 07:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : اجواء حارة



رام الله / سما /

تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأربعاء 2021/06/23 يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق ، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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