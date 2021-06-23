حالة الطقس : اجواء حارة

رام الله / سما /

تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأربعاء 2021/06/23 يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق ، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .