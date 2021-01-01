وكيل الأشغال بغزة يُعقب على إعلان الحكومة الفلسطينية تشكيل فريق لإعادة الإعمار

غزة / سما /

عقب وكيل وزارة الأشغال العامة بغزة، م. ناجي سرحان، على إعلان الحكومة الفلسطينية تشكيل فريق لإعادة إعمار غزة.

وقال سرحان في تصريح صحفي، "لقد استغربت من قرار مجلس الوزراء في رام الله والذي شكل فريق إعادة إعمار المحافظات الجنوبية بدون الرجوع أو التنسيق مع الجهات المختصة في قطاع غزة".

واعتبر أن هذا الإعلان يُدلل على غياب مفهوم الشراكة التي تسعى غزة لتعزيزها في مختلف المجالات، مبديًا استغرابه من ورود اسمه في الفريق الفني بدون مشاورته أو علمه.

وأكد سرحان على وجود أسماء في الفريق الفني والاستشاري أُدرجت أسماؤهم دون علمهم، مضيفًا "أؤكد رفضي لهذا الاسلوب في التعامل مع قضية وطنية كبيرة مهمة وحيوية لأهلنا في قطاع غزة، وكنت أفضل أن يتشكل فريق وطني مهني صاحب اختصاص لاعادة الاعمار في قطاع غزة".

وأعلن وكيل وزارة الأشغال، انسحابه من الفريق الفني، مؤكدًا على دعوته بضرورة تشكيل فريق وطني متفق عليه يضم كفاءات مهنية لتحمل مسئوليته تجاه إعادة الاعمار في غزة. "الراي الحكومية"