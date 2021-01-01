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"الأوقاف" بغزة تتخذ قرارات جديدة.. وتعلن تنظيم حملة تطعيم للمصلين بلقاح كورونا

الإثنين 21 يونيو 2021 09:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأوقاف" بغزة تتخذ قرارات جديدة.. وتعلن تنظيم حملة تطعيم للمصلين بلقاح كورونا



غزة / سما /

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، بالتعاون مع وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أنها ستنظم حملة تطعيم للمصلين.

وقالت في تصريح صحفي: أنه "سيُسمح لأي مسجد ينتهي من عملية التطعيم بإنهاء التباعد والعودة إلى مزاولة نشاطه المعتاد".

وفيما يلي نص بيان الوزارة: 

نحمد الله تعالى على تراجع عدد إصابات (كورونا) في قطاع غزة، ومن أجل الحفاظ على حالة الاستقرار وتطويرها، وبعد إفادة وزارة الصحة بالمعطيات الصحية، وموقف مجلس الاجتهاد الفقهي بضرورة الإبقاء على الإجراءات الضرورية من أجل الحفاظ على أرواح الناس، وتحقيق السلامة الصحية، *تؤكد وزارة الأوقاف على الأمور التالية:*

استمرار التباعد بين المصلين، والحرص على الالتزام بالسجادة والكمامة.

السماح بتشغيل المراوح.

استئناف جميع الأنشطة المسجدية من الدروس والمحاضرات وحلقات التلاوة مع أخذ إجراءات السلامة.

تعديل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة لتكون على النحو التالي: "الفجر: 20 دقيقة، الظهر والعصر: 15 دقيقة، المغرب والعشاء: 10دقائق".

ندعو المواطنين للمبادرة بأخذ اللقاح من أجل تجنب الإصابة، أو تقليل آثارها.

ستنظم وزارتا الأوقاف والصحة حملة تطعيم للمصلين، حيث سيُسمح لأي مسجد ينتهي من عملية التطعيم بإنهاء التباعد والعودة إلى مزاولة نشاطه المعتاد.
 

#غزة #وزارة الاوقاف #مساجد غزة #قطاع غزة #فيروس كورونا #لقاحات كورونا

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