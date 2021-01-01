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محامي مقدسي يتمكن من منع المستوطنين من استصدار أوامر هدم 16 منشأة في حزما

الإثنين 21 يونيو 2021 08:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
محامي مقدسي يتمكن من منع المستوطنين من استصدار أوامر هدم 16 منشأة في حزما



القدس المحتلة / سما /

 تمكن المحامي المقدسي والخبير القانوني مدحت ذيبة، من إلغاء التماس مقدم من قبل جمعية “رجابيم” الاستيطانية، إلى المحكمة المركزية التابعة للاحتلال في القدس، والقاضي بإجبار سلطات الاحتلال على هدم 16 منشأة في بلدة حزما تقع داخل حدود بلدية الاحتلال في القدس وتعود لعائلة الخطيب.

وقال ذيبة في حديث مع الوكالة الرسمية للأنباء، إنه تمكن اليوم الاثنين، من إلغاء التماس لهدم 16 منشأة عبارة عن محال بيع مواد بناء وتصليح وغسيل مركبات وبيع غاز، وهي مقامة منذ عشرات السنين.

وأضاف أن جمعية “رجابيم” الاستيطانية عملت خلال العامين الماضيين على إجبار عدد من مؤسسات الاحتلال بمختلف تخصصاتها للعمل على هدم هذه المنشآت في هذه المنطقة، حيث تقدمت بشكوى أولية لشرطة الاحتلال وبلدية القدس عام 2018 ضد هذه المنشآت، وتم اتباعها بشكاوى آخرها قبل شهرين.

ووفق ذيبة فإن هذه الجمعية الاستيطانية تأسست في الثمانينات من القرن الماضي، وتعمل على تقديم شكاوى عنصرية إلى مؤسسات الاحتلال الرسمية ضد المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية والنقب، من أجل استصدار وتنفيذ قرارات هدم ومصادرة وتهجير بحقها.

#استيطان #هدم منازل #منازل الفلسطينيين

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