مسيرة استفزازية للمستوطنين من حاجز زعترة باتجاه “جبل صبيح” في بيتا

نابلس / سما /

انطلق مئات المستوطنين، بينهم نساء وأطفال، مساء اليوم الاثنين، في مسيرة، مشياً على الاقدام من حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس، باتجاه البؤرة الاستيطانية “افيتار” التي تعتلي قمة جبل صبيح جنوب بلدة بيتا، وذلك بحماية قوة كبيرة من جيش الاحتلال.

وانتشرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال في محيط جبل صبيح لتأمين الحماية لنحو 50 عائلة من المستوطنين القاطنين في بؤرة “افيتار” ولمئات المستوطنين القادمين اليها في مسيرة استفزازية وهم يرفعون الاعلام الاسرائيلية.

في المقابل، توجه المئات من أبناء بلدة بيتا، إلى محيط الجبل وأشعلوا أعداداً هائلة من إطارات السيارات قرب بؤرة “افيتار”، وذلك ضمن فعالياتهم اليومية والليلية الرامية لاقتلاع هذه البؤرة الاستيطانية من أراضيهم، واندلعت في الموقع مواجهات مع قوات الاحتلال التي شرعت باطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الاهالي.