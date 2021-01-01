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تفاصيل اجتماع هنية مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني

الإثنين 21 يونيو 2021 08:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل اجتماع هنية مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني



نواكشوط /سما/

التقى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، والوفد المرافق له، اليوم الاثنين، بالرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وعبر الرئيس الموريتاني عن تمسك موريتانيا بثوابت القضية الفلسطينية ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ونضاله في جميع المحطات، وأشاد بصمود الفلسطينيين وإنجازات معركة سيف القدس. كما جاء في بيان لمكتب هنية.

من جانبه، عبر رئيس حركة حماس عن تقديره للموقف الموريتاني الرسمي والشعبي المميز سواء من خلال رفض التطبيع مع الاحتلال أو الدور الدبلوماسي الموريتاني المناصر والداعم للقضية، وكذلك الحراكات الشعبية في شوارع البلد للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأكد هنية على تمسك حركة حماس بالوحدة وجاهزيتها لأي دور موريتاني يمكن أن يسهم في تحقيق ذلك، مشددًا في الوقت نفسه على تمسك الحركة بخيار المقاومة لحماية واستعادة المقدسات والحقوق الفلسطينية.

وأشار إلى حرص الحركة الانفتاح على جميع الأطراف الإقليمية والدولية، مستعرضاً الأوضاع السياسية والتطورات الميدانية في أعقاب معركة سيف القدس.

ووضع وفد حماس، الرئيس في صورة الأوضاع الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون جراء ممارسات الاحتلال.

#اسماعيل هنية #حركة حماس #الرئيس الموريتاني #محمد ولد الشيخ الغزواني

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