جلسة استئناف للأسير خضر عدنان الأربعاء المقبل

رام الله / سما /

قال نادي الأسير، اليوم الإثنين، إن جلسة استئناف ستُعقد للأسير خضر عدنان (43 عامًا) من جنين، يوم الأربعاء المقبل الـ23 من حزيران الجاري، في محكمة الاحتلال العسكرية في سجن “عوفر”، وذلك على قرار تثبيت اعتقاله الإداريّ.

وأوضح نادي الأسير أن الأسير عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ23 على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداريّ، وما يزال محتجزًا في ظروف قاسية وصعبة في زنازين معتقل “الجلمة”.

وكانت محكمة الاحتلال قد ثبتت يوم أمس الأحد، أمر الاعتقال الإداريّ بحقّ الأسير عدنان ومدته شهر يبدأ من تاريخ 29 أيّار الماضي.

وتعرض خلال نقله إلى المحكمة لعملية تنكيل في محاولة للضغط عليه، حيث تُشكل عملية النقل المتكرر للأسرى المضربين إحدى أبرز أدوات التنكيل الممنهجة التي تنفذها إدارة السجون بحقهم.

وأشار نادي الأسير إلى أنّ مخابرات الاحتلال “الشاباك” أصدرت أمر اعتقالٍ إداريّ بحقّ الأسير عدنان، مدته شهر يبدأ من تاريخ اعتقاله في الـ29 من أيّار الماضي، وكانت محكمة الاحتلال قد عقدت جلسة للنظر في قرار تثبيت اعتقاله الإداريّ الأسبوع الماضي، وأرجأت إصدار القرار حتّى يوم أمس، بعدما طلبت المحكمة من النيابة العسكرية، أن توضّح موقفها إزاء مجموعة من الإجراءات التي كان من المفترض أن تسبق إصدار أمر الاعتقال الإداريّ بحقّه.

وذكر النادي أنّ إدارة سجون الاحتلال كانت قد نقلت الأسير عدنان إلى مستشفى “رمبام” الإسرائيلي، بعد جلسة المحكمة التي عقدت له في “عوفر” الأسبوع الماضي، حيث رفض الأسير عدنان التعامل مع أيّ من الأطباء وعمل أيّة فحوص طبية.

يذكر أنّ الأسير عدنان، تعرض للاعتقال 12 مرة، وأمضى في سجون الاحتلال نحو ثماني سنوات، وهذا الإضراب الخامس الذي يخوضه على مدار هذه السنوات، حيث تمكّن خلال هذه المواجهة المتكررة من نيل حريته، ومواجهة اعتقالاته التعسفية المتكررة. والأسير عدنان حاصل على درجة البكالوريوس في الرياضيات الاقتصادية، متزوج وهو أب لتسعة من الأبناء والبنات، أصغر أبنائه يبلغ من العمر شهر، وأكبرهم (13 عامًا).