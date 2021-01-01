مظاهرة استفزازية للمستوطنين جنوب بيت لحم

بيت لحم / سما /

تظاهر العشرات من المستوطنين، من بينهم عدد من أعضاء الكينست الاسرائيلي وزعماء في مجلس المستوطنات، اليوم الاثنين، في الشارع الرئيس فرب دوار غوش عصيون جنوب غرب بيت لحم.

ورفعوا الأعلام الاسرائيلية واللافتات التي تدعو إلى منع الفلسطينيين ومركباتهم من المرور في هذا الشارع الذي يعتبر الشريان المغذي بين محافظتي الخليل وبيت لحم ورددوا شعارات مناوئة للمواطنين العرب الفلسطينيين ودعا عدد منهم بعبارات الموت للعرب وذلك على مراى ومسمع عدد من المشرعين في الكنيست الاسرائيلي كما جرت المظاهرة على مرأى قوة عسكرية إسرائيلية حيث لم يتدخل الجنود في وقفها بل عملوا على توفير الحراسة والحماية للمشاركين في هذه المسيرة التي وصفها العدجيد من المواطنين الفلسطينيين بالعنصرية.

وقال السائق مصطفى أسعد الذي يعمل على سيارة عمومية تنقل الركاب ما بين الخليل وبيت لحم ، إن المستوطنين قاموا باغلاق الشارع امام السيارات العربية من كلا الاتجاهين ما ادى الى حدوث اختناقات كبيرة في حركة السير وقد سمح فقط لسيارات المستوطنين المرور في الشارع اثناء المظاهرة وبشكل عنصري.