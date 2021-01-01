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ردا على مسيرة للمستوطنين: مئات المواطنين يشاركون في مسيرة بالأغوار الشمالية

الإثنين 21 يونيو 2021 06:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
ردا على مسيرة للمستوطنين: مئات المواطنين يشاركون في مسيرة بالأغوار الشمالية



طوباس /سما /

شارك مئات المواطنين من محافظة طوباس، عصر اليوم الاثنين، في مسيرة بمنطقة “عين الحلوة” في الأغوار الشمالية، منددين بانتهاكات الاحتلال والمستوطنين في المنطقة، وردا على مسيرة دعت لها جماعات استيطانية متطرفة.

وقال أمين سر حركة فتح في طوباس محمود صوافطة إن المسيرة تهدف لإيصال رسالة للاحتلال ومستوطنيه، الذين يحاولون فرض وقائع استيطانية على الأرض، بأن الأغوار فلسطينية.

وأكد أن مئات المواطنين توافدوا من كافة مناطق محافظة طوبلس للمشاركة في المسيرة ورفعوا علم فلسطين، فيما لم يتمكن عدد كبير من المواطنين من الوصول بسبب حواجز الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت مفرق عين الحلوة وحاجز تياسير لمنع مشاركة المواطنين في المسيرة.

#طوباس #الأغوار الشمالية #الاعتداءات الاسرائيلية #مسيرة الاعلام

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