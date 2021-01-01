“القوى” في جنين تؤكد أهمية مقاطعة المنتجات الاسرائيلية

جنين / سما /

أكدت القوى الوطنية والإسلامية في جنين على ضرورة التمسك بوحدة شعبنا الفلسطيني في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه، والانطلاق بأكبر حملة لمقاطعة منتجات الاحتلال، والعمل على تسويق المنتج الفلسطيني.

وأشادت القوى خلال اجتماعها الدوري الذي عقدته بمقر الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا ” اليوم الأثنين، في جنين، بصمود الاهل في القدس وغزه وبيتا وكل أرجاء الوطن.

وشددت على أهمية فرض مقاطعة شاملة على الاحتلال وعزله في ظل وقوف كل شعوب العالم وأحراره إلى جانب نضال ومقاومة شعبنا الصامد، والعمل على محاكمة الاحتلال الاسرائيلي على ما ارتكبه ويرتكبه من جرائم ومجازر بحق شعبنا الأعزل.

ودعت القوى إلى توسيع المشاركة في المقاومة الشعبية بكل نقاط التماس والاستيطان والحواجز العسكرية ضد الاحتلال ومستوطنيه.

وفي السياق ذاته، دعت القوى الوطنية والإسلامية في جنين الهيئات المحلية الى اعفاء المحلات التجارية الخالية من البضاعة الاسرائيلية من رسوم الرخص وذلك من اجل تعزيز المنتج الوطني وانهاء انتشار المنتج الاسرائيلي داخل السوق الفلسطيني .

ودعا منسق فصائل العمل الوطني والاسلامي في جنين راغب ابو دياك، شعبنا الفلسطيني الى المشاركة بأكبر حملة مقاطعة لمنتجات الاحتلال الاسرائيلي والتى تشكل عامل هدم وانهيار لاقتصادنا الوطني .

وتوجهت الفصائل الى جماهير شعبنا الفلسطيني الى العمل على محاربة فوضى السلاح وظاهرة اطلاق النار والمركبات الغير قانونية وذلك وصولا الى مجتمع خالى من الفوضى على طريق تحقيق اهدافه واقامة دولته المستقله .