هذا ما تقوم به الوحدة الخاصة الإسرائيلية في أعماق البحر!

القدس المحتلة / سما /

في أعماق بحر خليج حيفا يمكن رؤية عناصر وحدة بحرية خاصة من خمسة بلدان مختلفة ينزلون إلى الأعماق ويستخدمون وسائل تكنولوجية مختلفة لإحباط تهديد تحت الماء كان قد زرع هناك في وقت مبكر.



لقد مارس عناصر الكوماندوز من البحرية الإسرائيلية جنبًا إلى جنب آخرين من جيوش الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وحتى كندا، تدريبا تحت الماء لإحباط أي تهديد.



يقول قائد الوحدة الإسرائيلية المقدم أورين إنبار ، في مقابلة مع القناة السابعة/ "نحن نعمل في مجموعة متنوعة من المهام تحت الماء، وكل ما يمكن القيام به فوق الماء، نقوم به تحت الماء. ويشمل مجموعة متنوعة من وسائل الإحباط والذخيرة تحت الماء وكذلك تحييد التهديد بطريقة فريدة".



ويشير إلى أن اختصاص الوحدة يكمن في العمل تحت الماء من أجل التحييد والإحباط والتدمير، مبينا أنها وحدة خاصة في ذراع البحرية بالجيش الإسرائيلي تقوم بالمسح في البحر للبحث وتحديد الأهداف والتهديدات.



ويضيف: "نقوم بغوص قتالي في الأعماق، وقدرات الوحدة تساندها قوات البر والجو والأرض، إلى جانب الهيئات المدنية".



ولفت إلى أن الغرض من التمرين هو تعلم وممارسة كيفية منع الضرر الذي يلحق بالبنية التحتية وغير ذلك.