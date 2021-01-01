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مصدر بالليكود: نتنياهو رفض طلبا أمريكيا بتقييد العمل ضد إيران

الإثنين 21 يونيو 2021 06:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر بالليكود: نتنياهو رفض طلبا أمريكيا بتقييد العمل ضد إيران



القدس المحتلة / سما /

أوضحت مصادر في الليكود موقف نتنياهو الذي تحدث فيه عن عدم التزامه بسياسة "لا مفاجآت" مع أمريكا فيما يتعلق بالنشاط العسكري ضد إيران.
 
وقال المصدر وفق القناة 7 العبرية، إن "الطلب الأمريكي بـ"لا مفاجآت" كان يهدف إلى إجراءات عملياتية وليس لإجراء مفاوضات مع إيران بشأن الاتفاقية النووية، التي ليست إسرائيل طرفاً فيها بأي حال من الأحوال".
 
وأشار المصدر إلى أن الرد من نتنياهو  كان غير ملزما:" سننظر في طلبكم لكننا سنحافظ على الحرية الكاملة في العمل ".

وأضاف أنه "حتى في المناقشات الأولية حول التحالف الدفاعي مع الولايات المتحدة، أوضح نتنياهو أنه في هذا السياق أيضًا، لا تلتزم إسرائيل بـ" عدم وجود مفاجآت "وأنها ستحافظ على حرية التصرف وحرية المبادرة".

#حزب الليكود #اسرائيل #بنيامين نتنياهو #الولايات المتحدة #ايران

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