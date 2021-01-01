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إسرائيل تعلن عن نجاحها بإتمام سلسلة تجارب غير مسبوقة لاعتراض الطائرات المسيرة

الإثنين 21 يونيو 2021 06:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تعلن عن نجاحها بإتمام سلسلة تجارب غير مسبوقة لاعتراض الطائرات المسيرة



القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الجيش الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عن نجاحها بإتمام سلسلة من التجارب الغير مسبوقة للاعتراض باستخدام نظام ليزر عالي الطاقة محمول جوًا.
 
ووفقًا للبيان الصادر فإن قسم الأبحاث والتطوير الدفاعي في وزارة الجيش نجح بالتعاون مع القوات الجوية الإسرائيلية وشركة "أنظمة البيط" بإجراء سلسلة من التجارب لاعتراض العديد من الطائرات بدون طيار باستخدام نظام سلاح ليزر عالي الطاقة محمول جوًا، وتم اعتراض الطائرات المسيرة في نطاقات واسعة وعلى ارتفاعات مختلفة. 
 
وقال وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس: "لقد اقتربنا اليوم الى معلم هام بتطوير قدراتنا الدفاعية المتعددة المستويات، هذه تجارب هامة من حيث الفعالية والتكلفة والقدرات الدفاعية، نظام الليزر سيضيف مستوى جديد من الحماية على نطاقات أكبر وفي مواجهة مجموعة متنوعة من التهديدات". 
 
وأجريت سلسلة الاختبارات بإشراف قسم الابحاث والتطوير الدفاعي في وزارة الجيش، حيث تم خلالها تثبيت نظام ليزر عال الطاقة على طائرة مسيرة وتم اختباره في عدة سيناريوهات.
 
ووفقًا لبيان الجيش، فإن هذا النظام نجح بتدمير كافة الطائرات المسيرة التي تم اطلاقها خلال الاختبار. 

#الجيش الإسرائيلي #بيني غانتس #نظام ليزر #طائرات مسيرة

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