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موقع إسرائيلي يكشف نتائج مباحثات القاهرة حول ملفي التهدئة والأسرى

الإثنين 21 يونيو 2021 05:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع إسرائيلي يكشف نتائج مباحثات القاهرة حول ملفي التهدئة والأسرى



القدس المحتلة /سما/

كشفت وسائل اعلام اسرائيلية، عصر اليوم الاثنين، عن زيارة وفد اسرائيلي للقاهرة للبحث في قضية التهدئة والأسرى.

وأفاد موقع "والا" الاسرائيلي، بأن الوفد زار مصر للتباحث مع كبار مسؤولي المخابرات المصرية حول قضية التهدئة في قطاع غزة وقضية الأسرى والمفقودين.

ونقل موقع "واللا" الإلكتروني عن مصدرين إسرائيليين مطلعين على تفاصيل الزيارة قولهما إن المحادثات كانت عامة ولم تؤد إلى تقدم، فيما قال أحدهما إن "هذا اللقاء غايته إظهار حضورا".

وشارك في الوفد الإسرائيلي مبعوث مستشار الأمن القومي ورئيس دائرة الشرق الأوسط، نمرود غاز، ورافقه "منسق الأسرى والمفقودين"، يارون بلوم، والتقيا مع مسؤول الملف الإسرائيلي – الفلسطيني في المخابرات المصرية، أحمد عبد الخالق.

وأضافت المصادر الإسرائيلية أن المحادثات كانت بغرض الاطلاع على مواقف فقط، وتقرر أن تعود الأطراف من أجل التشاور مع المستوى السياسي. وأبلغ الوفد الإسرائيلي الجانب المصري بأن الحكومة الإسرائيلية الجديدة لم تبلور سياسة واضحة في موضوع التهدئة وإعادة إعمار قطاع غزة.

وبدأ في 22 أيار/مايو الماضي، وقف إطلاق نار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية، أنهى عدوانا إسرائيليا استمر 11 يوما.

وطالبت الفصائل الفلسطينية برفع الحصار كاملا عن غزة، والسماح بعملية إعادة الإعمار. لكن إسرائيل ربطت بين السماح بإعادة الإعمار، وإعادة جثتي جنديين ومواطنين إسرائيليين تحتجزهم حركة حماس في غزة، وهو ما رفضته الأخيرة، حيث تطالب بإبرام صفقة تبادل أسرى.

#اسرائيل #صفقة تبادل الأسرى #حركة حماس #الحكومة الاسرائيلية #مصر #المقاومة الفلسطينية #الجنود الاسرى

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