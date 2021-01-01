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معايعة: مؤشرات ايجابية لعودة القطاع السياحي للعمل

الإثنين 21 يونيو 2021 05:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
معايعة: مؤشرات ايجابية لعودة القطاع السياحي للعمل



بيت لحم /سما/

قالت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة إن الوزارة وبالشراكة مع القطاع السياحي الخاص تعمل على مجموعة برامج وأنشطة لضمان عودة القطاع للعمل، في ظل المؤشرات الايجابية بتراجع عدد الإصابات بفيروس "كورونا".

وأكدت معايعة خلال استقبالها، اليوم الاثنين، لممثلة جمعية مكاتب السفر اليونانية ماغدولينا اثناسيدو، في مقر الوزارة في بيت لحم، نجاح خطة الوزارة في انتاج واعتماد بروتوكولات صحية خاصة بالسياحة وفقًا للمعايير العالمية، بالإضافة إلى رفع كفاءة العاملين في القطاع السياحي في مواضيع العناية والوقاية والسلامة العامة، وإيجاد فرص للعاطلين عن العمل وتجهيز المنشآت السياحية، والتوعية والترويج السياحي.

وشددت معايعة خلال اللقاء الذي حضره مدير عام التسويق السياحي في الوزارة ومسؤول ملف إنعاش السياحة، ماجد اسحق، على أهمية بناء جسور التعاون لعودة النشاط السياحي بين فلسطين واليونان، مشيرةً إلى أن الوزارة تسعى إلى إغناء تجربة السائح بحيث يعود الى وطنه حاملًا صورة جميلة عن فلسطين وشعبها ومضطلع على ما يعانيه شعبنا من ظلم تاريخي.

وبحث اللقاء التحضيرات اللازمة لإعادة تنظيم زيارات الوفود السياحية من اليونان الى فلسطين، بالإضافة للاطلاع على التجربة الفلسطينية في اعتماد بروتوكولات صحية عالمية للقطاع السياحي والتدابير التي اتخذتها فلسطين لخلق بيئة سياحية آمنة للسياح القادمين لزيارتها.

من جهتها، أكدت اثناسيدو وجود أعداد كبيرة من السياح والحجاج اليونانيين الذين ينتظرون الوقت المناسب لزيارة فلسطين والتمتع بما تحتضنه من مواقع سياحية ودينية وأثرية، إلى جانب حسن الضيافة وجمال الطبيعة.

#وزارة السياحة والآثار #رولا معايعة

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