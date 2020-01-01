الحكومة تنفذ 93 مشروعا في قطاع المياه والصرف الصحي بتكلفة 672 مليون دولار خلال عامين

رام الله /سما/

نفذت الحكومة 93 مشروعا في قطاع المياه والصرف الصحي بتكلفة 672 مليون دولار خلال عامي 2019 و2020.

وقال رئيس الوزراء محمد اشتية إن مجلس الوزراء أقر نهاية العام 2020 خطة لإنعاش قطاع المياه والصرف الصحي، مكونة من أربعة جوانب: "إنشاء شركة مياه فلسطين التي ستقدم خدماتها لكل الاراضي الفلسطينية لوقف الشرذمة في تقديم هذه الخدمة الحيوية، وانشاء مرافق خدمات المياه بكل المحافظات، والعمل على موضوع الحصاد المائي، وعلاج القضايا المتعلقة بالتسعيرة بما يسهل على المواطن ويخفف العبء على الحكومة".

وأوضح رئيس الوزراء في مقابلة ضمن فيلم حول المياه والصرف الصحي في الضفة وقطاع غزة، أنتجته وحدة الإعلام في مكتب رئيس الوزراء بمناسبة يوم البيئة الذي يصادف هذا الشهر: "خلال العامين الماضيين تم تنفيذ عشرات المشاريع الرامية إلى تطوير قطاعِ المياه والصرف الصحيّ، باعتبارِه قطاعا حيويّا ومحوريّا لكافة القطاعات، بما فيها المناطق المسماة (ج)، والمناطق المُهمَّشة، وكذلك المشاريع التي نُفِّذَت في قطاع غزة من أجل مواجهة الكارثة الإنسانية والحصار الذي يهدد القطاع ويستنزف مواردَه".

واستعرض الفيلم عددا من مشاريع المياه والصرف الصحي التي عملت عليها الحكومة خلال العامين الماضيين، والتي بلغ عددها بين مكتمل وجاري التنفيذ 93 مشروعا، وبتكلفة اجمالية جاوزت 672 مليون دولار، منها 49 مشروعاً للمياه بتكلفة تقارب 230 مليون دولار، و43 مشروعا للصرف الصحي بتكلفة تقديرية 441 مليون دولار.

وقال رئيس سلطة المياه مازن غنيم "إن التركيز خلال العامين الماضيين كان على تنفيذ اهداف الخطة الوطنية لتطوير قطاع المياه والصرف الصحي بناء على اولويات الحكومة"، مشيرا إلى ان "عملية الاصلاح التي قامت بها سلطة المياه شملت اقرار أنظمة جديدة وأخرى جاري العمل عليها، من أجل بناء مؤسسي حقيقي لقطاع المياه لتكون مؤسساته قادرة على القيام بواجباتها والاستجابة لحاجات المواطنين".

ومن أبرز هذه المشاريع: محطة المعالجة المركزية في محافظة خان يونس، والتي يستفيد منها 217 ألف نسمة بتكلفة 57 مليون دولار، ومشروع محطة تحلية المياه محدودة الكمية لمدينة غزة، الذي يستفيد منه 400 ألف نسمة بتكلفة 15 مليون دولار، ومحطة تنقية مياه الصرف الصحي في تياسير في محافظة طوباس، الذي يستفيد منه 50 ألف نسمة بتكلفة 23 مليون دولار، ومشروع محطة نابلس الغربية، الذي يستفيد منه 50 ألف نسمة بتكلفة 40 مليون يورو، ومشروع الصرف الصحي في باقة الشرقية والنزلات في محافظة طولكرم، الذي يستفيد منه 22 ألف نسمة بتكلفة 6.7 مليون دولار.