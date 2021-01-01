الكشف عن ملابسات قضية شروع بالقتل في طولكرم

طولكرم /سما/

كشفت الشرطة اليوم بالتعاون مع الإستخبارات العسكرية قضية شروع بالقتل في طولكرم.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن مواطناً من بلدة بلعا شرق طولكرم تقدم بشكوى لدى فرع المباحث العامة في شرطة المحافظة حول قيام شخص بإطلاق النار عليه واصابته في قدمه أثناء وجوده في البلدة.



وبالبحث والتحري تم حصر الإشتباه بشخص وبالتعاون مع الإستخبارات العسكرية تم القبض عليه وبحوزته سلاح ناري.



وأضافت أنه بتدوين إفادته أفاد بإطلاقه النار على المشتكي لوجود خلافات بينهما.



وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المقبوض عليه والمضبوطات لحين إحالته إلى جهة الإختصاص لإستكمال الإجراءات القانونية اللآزمة بحقه أصولاً.