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الكشف عن ملابسات قضية شروع بالقتل في طولكرم

الإثنين 21 يونيو 2021 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن ملابسات قضية شروع بالقتل في طولكرم



طولكرم /سما/

كشفت الشرطة اليوم بالتعاون مع الإستخبارات العسكرية قضية شروع بالقتل في طولكرم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن مواطناً من بلدة بلعا شرق طولكرم تقدم بشكوى لدى فرع المباحث العامة في شرطة المحافظة حول قيام شخص بإطلاق النار عليه واصابته في قدمه أثناء وجوده في البلدة.

وبالبحث والتحري تم حصر الإشتباه بشخص وبالتعاون مع الإستخبارات العسكرية تم القبض عليه وبحوزته سلاح ناري.

وأضافت أنه بتدوين إفادته أفاد بإطلاقه النار على المشتكي لوجود خلافات بينهما.

وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المقبوض عليه والمضبوطات لحين إحالته إلى جهة الإختصاص لإستكمال الإجراءات القانونية اللآزمة بحقه أصولاً.

#الشرطة الفلسطينية #قضية شروع بالقتل #طولكرم

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