"أوقاف غزة": بدء التسجيل لمسابقة "إمام المسجد الأقصى بعد التحرير"

غزة /سما/

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة عن بدء التسجيل للمسابقة العالمية "إمام المسجد الأقصى بعد التحرير" التي أطلقتها في شهر رجب الماضي في ذكرى تحرير بيت المقدس لاختيار أئمة لإمامة المصلين في المسجد الأقصى بعد تحريره.

وأوضحت الأوقاف في بيان صحفي، الاثنين، أن التسجيل للمسابقة يبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 20 / 6 / 2021م وينتهي يوم الأحد الموافق 25 / 7 / 2021م، من خلال نموذج التسجيل الموجود عبر موقع وزارة الأوقاف.

وقالت "ينبغي أن تتوفر مجموعة من الشروط في المتسابق منها أن يكون حافظًا متقنًا للقرآن الكريم، مسندًا بإحدى رواياته أو أكثر، ضابطًا لتجويد آيات الكتاب عمليًّا وعلميًّا، وجميل الصوت حسن الأداء، ولديه إلمام في المعارف المقدسية والقضية الفلسطينية".

وأضافت "كذلك يجب أن يكون المتسابق حاصلًا على شهادة شرعية، ويفضل حملة الماجستير والدكتوراه، ويمتلك أسلوبًا قويًّا، وملكة مميزة في الخطابة والإلقاء، مجيدًا للغة العربية ملتزمًا بقواعدها في الحوار".

وبينت الوزارة أن المسابقة تهدف إلى بث الأمل في قلوب الأمة بأن يوم التحرير قادم لا محالة بإذن الله، "ولتسليط الضوء على قضية فلسطين والمسجد الأقصى، وبأنها قضية أمة جمعاء".

وتابعت الأوقاف "المسابقة تهدف إلى مواجهة حملات التهويد للقدس والأقصى، والتصدي لحركات التطبيع مع العدو، وإشعار العالم الإسلامي بأن لكل منهم دورًا في إنقاذ المسجد الأقصى".

وذكرت الوزارة أنه سيتم اختيار عشرة أئمة موزعين ما بين الداخل والخارج من العرب والأعاجم، وتكريمهم بإمامة المسجد الأقصى بعد التحرير بإذن الله.