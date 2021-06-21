الجهاد الاسلامي: تشكيل لجنة تحقيق في قضية اللقاحات مطلب ضروري

غزة /سما/

أكد الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين طارق سلمي، اليوم الإثنين 21/6/2021، أن مطلب تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة هو مطلب مشروع وواجب وضروري حتى يحاسب ويعاقب كل تسول له نفسه أن يقدم الخدمات المجانية للاحتلال على حساب حقوق شعبنا ومستقبل أبنائه.

وقال سلمي في تصريحات صحفية، إن من حق الجماهير الفلسطينية أن تتساءل عن سبب تغييب هذه القضية وإهمالها وعدم تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة لكشف الحقائق ومعرفة الجهات المتورطة في هذه الصفقة المخزية.

وأشاد سلمي، بنشطاء الإعلام الاجتماعي ووسائل الإعلام التي كانت وراء الكشف عن صفقة اللقاحات المخزية التي كان يمكن أن تتسبب بكارثة صحية لو تم تمريرها من قبل المسؤولين المتنفذين.