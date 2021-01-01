  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بلدية غزة تعلن عن فعالية لإطلاق "ميدان الصحافة" الأربعاء المقبل

الإثنين 21 يونيو 2021 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية غزة تعلن عن فعالية لإطلاق "ميدان الصحافة" الأربعاء المقبل



غزة /سما/

أعلنت بلدية غزة، اليوم الأحد، عن تنظيم فعالية تضامنية مع الإعلاميين والمكاتب الإعلامية المتضررة في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، يوم الأربعاء المقبل، يتخللها إطلاق اسم "ميدان الصحافة" على تقاطع شارعي الوحدة والجلاء المعروف بـ"مفترق ضبيط".

وذكرت البلدية في بيان صحفي، أن المجلس البلدي قرر إطلاق اسم ميدان الصحافة على هذا المفترق بعد التشاور مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين والجهات والأطر الممثلة للصحفيين والشركات العاملة في مجال الصحافة والإعلام؛ تقديرًا لجهود فرسان الكلمة والصورة ووفاءً لدماء وأرواح شهداء العمل الإعلامي.

وأكدت البلدية أنها ستعقد لقاءات تشاورية مع نقابة الصحفيين والجهات والأطر الصحفية في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة.

وكانت بلدية غزة أطلقت مبادرة لاحتضان المكاتب الإعلامية المتضررة في العدوان الأخير في مقر المكتب العامة وسط مدينة غزة، تقديرًا للدور المهم والبارز الذي لعبته وسائل الإعلام في العدوان الأخير.

#بلدية غزة #العدوان الإسرائيلي #ميدان الصحافة

الأكثر قراءة اليوم

حماس تسمح بتدخل وسطاء جدد في كسر الحصار ..المقاومة "لإسرائيل": المواجهة البرية آتية

لهذا السبب .. اذاعة جيش الاحتلال: غانتس ينظر في شن عملية عسكرية بغزة

وفد أمني "إسرائيلي" يصل القاهرة..قناة عبرية تكشف ماذا طلبت مصر من "إسرائيل" مؤخراً بشأن غزة

إعلام إسرائيلي يكشف: آلية جديدة متفق عليها لتسهيل تحويل الأموال القطرية إلى غزة

الرئيس الاسرائيلي ورئيس وزرائه يهددان حماس: بينت يعلن سياسته وغانتس "ما كان ليس ما سيكون"

حماس ترد على تهديدات بينيت وهذا ما قالته ..

فتح غزة توجه نداءً عاجلًا للرئيس عباس :"ما قبل اجتماع الثوري لن يكون كما بعده"

الأخبار الرئيسية

موقع إسرائيلي يكشف نتائج مباحثات القاهرة حول ملفي التهدئة والأسرى

وزير الجيش الاسرائيلي يضع شرطين لإعادة تأهيل قطاع غزة

السنوار : لقاؤنا مع وفد الأمم المتحدة كان سيئا و لا يوجد بوادر لحل الأزمة الإنسانية بغزة

79

صحيفة عبرية: هكذا تمارس إسرائيل المعركة الديمغرافية على جانبي الخط الأخضر

وزيرة الصحة : 3 وفيات و138 إصابة جديدة بفيروس كورونا و146 حالة تعاف

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية