والدة هدار غولدين تهاجم حكومة نفتالي بينت

القدس المحتلة /سما/

وجهت والدة الجندي الأسير في غزة هدار جولدن صباح اليوم الاثنين انتقادات حادة لحكومة نفتالي بنت بسبب قرارها إعادة فتح المعابر أمام غزة رغم تعهداتها بعدم التخفيف من الحصار قبل إعادة الجنود الأسرى.

ووفق إذاعة جيش الاحتلال، فقد عقبت جولدن على حديث قادة الجيش بأنهم حققوا انتصارات خلال عملية "حامي الأسوار"، قائلة إن الانتصار الحقيقي يتمثل بإعادة الجنود أما غير ذلك فهو مجرد تضليل وخداع للجمهور.

جولدن اتهمت وزير الجيش بني جانتس بالتخلي عن الجنود وعدم قيامه بواجبه تجاههم وانتهاك أحد المبادئ الأساسية للجيش وقد وصفته بانه تجاوز للحدود خصوصا بعد مرور سبع سنوات على أسرهم.

ومن جانب آخر حملت الوسطاء مسئولية إعادتهم بادعاء ان هدار سقط خلال وقف إطلاق النار الذي تم برعاية دولية يشار إلى ليئا جولدن لا زالت تطالب الحكومة الإسرائيلية بتبني معادلة مقايضة الجنود بالمساعدات الإنسانية وتخفيف الحصار عن غزة رغم اعتراف عدد كبير من المحلين والمختصين ان هذه المعادلة خيالية لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع خصوصا أمام (عدو عنيد) على حد وصفهم وتمسكه بمواقفه وشروطه الخاصة بصفقة تبادل أسرى محتملة.