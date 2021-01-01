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وزير الجيش الاسرائيلي يضع شرطين لإعادة تأهيل قطاع غزة

الإثنين 21 يونيو 2021 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الجيش الاسرائيلي يضع شرطين لإعادة تأهيل قطاع غزة



القدس المحتلة /سما/

قال وزير الجيش الإسرائيلي بني غانتس إنه لن يتم إعادة تأهيل الاقتصاد في قطاع غزة دون عودة الجنود الأسرى المحتجزين لدى حماس.
 
وأضاف غانتس في اجتماع لحزبه: "فيما يتعلق بقضية غزة أكرر، "إذا لم تفهم حماس بعد فسنحرص على تفهيمها.. بدون عودة الجنود الأسرى والاستقرار الأمني لن تعود غزة اقتصاديا".
 
وأشار إلى أن إسرائيل ستعمل على تعزيز التعاون مع السلطة الفلسطينية وبدعم مصري مهم، في قضية إعادة تأهيل قطاع غزة".
 
وبخصوص لقاحات كورونا، زعم أن لإسرائيل مصلحة طبية وسياسية وأمنية واضحة في تطعيم الفلسطينيين ضد كورونا.
 
وأبدى ترحيبه بإعلان السلطة الفلسطينية العودة إلى تنفيذ الاتفاق بشأن توفير اللقاحات من إسرائيل.

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