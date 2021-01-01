الزراعة: الاحتلال يسمح بتصدير الخضروات من غزة بدءًا من الغد

غزة /سما/

قالت وزارة الزراعة في غزة، إن الاحتلال سمح بإعادة تصدير الخضروات من قطاع غزة إلى الضفة الغربية عبر معبر كرم أبو سالم التجاري بدءًا من غدٍ الثلاثاء بعد حرمان دام أكثر من 40 يومًا جراء إغلاق المعبر.

وذكر الناطق باسم الوزارة أدهم البسيوني في تصريح صحفي أن المزارعين بدأوا بتجهيز خضرواتهم استعدادا لتصديرها غدا عبر المعبر.

وأكد البسيوني، أن سماح الاحتلال بإعادة تصدير الخضروات إلى الضفة هو حق من حقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن خسائر منع التسويق والتصدير الزراعي من قطاع غزة نتيجة إغلاق المعبر بلغت 16 مليون دولار.

وكانت الوزارة، قد حذرت من أن السلة الغذائية لسكان قطاع غزة تقترب من حافة الخطر إثر تكبد المزارعين خسائر فادحة وعزوفهم عن الزراعة، بسبب إطالة أمد إغلاق الاحتلال لمعبر كرم أبو سالم في وجه الصادرات الزراعية لأكثر من 40 يوماً، فضلاً عن منع إدخال المستلزمات الزراعية للقطاع لاستمرار العملية الزراعية.

ويعتبر معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد للقطاع منذ فرص الاحتلال الحصار وإغلاق كافة المعابر مع غزة قبل ما يزيد 14 عامًا.