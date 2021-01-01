  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الزراعة: الاحتلال يسمح بتصدير الخضروات من غزة بدءًا من الغد

الإثنين 21 يونيو 2021 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الزراعة: الاحتلال يسمح بتصدير الخضروات من غزة بدءًا من الغد



غزة /سما/

قالت وزارة الزراعة في غزة، إن الاحتلال سمح بإعادة تصدير الخضروات من قطاع غزة إلى الضفة الغربية عبر معبر كرم أبو سالم التجاري بدءًا من غدٍ الثلاثاء بعد حرمان دام أكثر من 40 يومًا جراء إغلاق المعبر.

وذكر الناطق باسم الوزارة أدهم البسيوني في تصريح صحفي أن المزارعين بدأوا بتجهيز خضرواتهم استعدادا لتصديرها غدا عبر المعبر.

وأكد البسيوني، أن سماح الاحتلال بإعادة تصدير الخضروات إلى الضفة هو حق من حقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن خسائر منع التسويق والتصدير الزراعي من قطاع غزة نتيجة إغلاق المعبر بلغت 16 مليون دولار.

وكانت الوزارة، قد حذرت من أن السلة الغذائية لسكان قطاع غزة تقترب من حافة الخطر إثر تكبد المزارعين خسائر فادحة وعزوفهم عن الزراعة، بسبب إطالة أمد إغلاق الاحتلال لمعبر كرم أبو سالم في وجه الصادرات الزراعية لأكثر من 40 يوماً، فضلاً عن منع إدخال المستلزمات الزراعية للقطاع لاستمرار العملية الزراعية.

ويعتبر معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد للقطاع منذ فرص الاحتلال الحصار وإغلاق كافة المعابر مع غزة قبل ما يزيد 14 عامًا.

#غزة #وزارة الزراعة #المنتجات الزراعية #قطاع غزة #معبر كرم أبو سالم

الأكثر قراءة اليوم

حماس تسمح بتدخل وسطاء جدد في كسر الحصار ..المقاومة "لإسرائيل": المواجهة البرية آتية

لهذا السبب .. اذاعة جيش الاحتلال: غانتس ينظر في شن عملية عسكرية بغزة

وفد أمني "إسرائيلي" يصل القاهرة..قناة عبرية تكشف ماذا طلبت مصر من "إسرائيل" مؤخراً بشأن غزة

إعلام إسرائيلي يكشف: آلية جديدة متفق عليها لتسهيل تحويل الأموال القطرية إلى غزة

الرئيس الاسرائيلي ورئيس وزرائه يهددان حماس: بينت يعلن سياسته وغانتس "ما كان ليس ما سيكون"

حماس ترد على تهديدات بينيت وهذا ما قالته ..

فتح غزة توجه نداءً عاجلًا للرئيس عباس :"ما قبل اجتماع الثوري لن يكون كما بعده"

الأخبار الرئيسية

وير الجيش الاسرائيلي يضع شرطين لإعادة تأهيل قطاع غزة

السنوار : لقاؤنا مع وفد الأمم المتحدة كان سيئا و لا يوجد بوادر لحل الأزمة الإنسانية بغزة

79

صحيفة عبرية: هكذا تمارس إسرائيل المعركة الديمغرافية على جانبي الخط الأخضر

وزيرة الصحة : 3 وفيات و138 إصابة جديدة بفيروس كورونا و146 حالة تعاف

ماذا سيفعل وزير خارجية إسرائيل لدى زيارته إلى الإمارات الاسبوع المقبل؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية