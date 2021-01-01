غزة /سما/

أفاد سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الإثنين، بأن معروف: قرار إعادة الأسواق الشعبية مطروح على طاولة قيادة العمل الحكومي.

وقال معروف لإذاعة الأقصى : "بتنا قريبين جداً من الاعلان عن تفاصيل إعادة عملها".

وأشار إلى أن هناك توصية بإعادة السماح بعمل الأسواق الشعبية، ولكن طُلب من جهات الاختصاص الإجرائية والتنفيذية في البلديات والشرطة ووزارة الحكم المحلي بالشراكة مع وزارة الصحة بوضع ضوابط ومحددات بإعادة فتح الأسواق.

وأضاف أنه "في ضوء القرار بالسماح لعودة فتح الأسواق تبقى المسألة إجرائية الي حين انتهاء الجهات التنفيذية من وضع آليات إعادة عملها لضمان عدم إغلاقها من جديد حالة ارتفعت مؤشرات الحالة الوبائية".