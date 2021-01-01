تدشين ميدان الشهيد الأردني كامل بني خالد في جنين

جنين /سما/

احتفل في جنين، اليوم الاثنين، بتدشين ميدان الشهيد كامل بني خالد من شهداء الجيش الأردني الذي استشهد على أرض مدينة جنين عام 1967 ووري ثراها.

وشارك في حفل التدشين رئيس بلدية جنين فايز السعدي، ورئيس الهيئة الوطنية لتخليد الشهداء العرب محمد حبش، وأسامة البزور ممثلًا عن إقليم حركة “فتح”، ورئيس جمعية إنسان للعمل الوطني العقيد فداء تركمان، وعضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير العربية عبد الله قبها، وطاقم المحطة الجراحية الأردنية، واللجنة الشعبية للاجئين في محافظة جنين، وحركة فتح إقليم جنين، وجمعية الصداقة الأردنية الفلسطينية، والتوجيه السياسي، والمجلس الأعلى للشباب والرياضة، واتحاد المعلمين في قباطية وجنين، واتحاد الفنانين، واتحاد نقابات عمال فلسطين، وحركة فتح مدينة جنين، والنضال الشعبي وحزب الشعب والجبهة العربية الفلسطينية والجبهة الديمقراطية.

وألقيت كلمات خلال حفل التدشين، أشادت بمناقب الشهيد كامل بني خالد وجميع شهداء الجيش الأردني، والشهداء العرب الذين استشهدوا على أرض فلسطين، مؤكدين عمق العلاقة التي تجمع الشعبين الأردني والفلسطيني.

كما ثمن المتحدثون الدور الوطني والإنساني للمحطة الجراحية الأردنية، والتي تواصل تقديم الخدمات الطبية والإنسانية لأبناء محافظة جنين منذ سنوات، لافتين إلى أن هذا الحفل جاء تكريما لعائلة الشهيد كامل بني خالد ابن محافظة المفرق الأردنية.

وكان مجلس بلدي جنين قد صادق على تدشين الميدان، بالشراكة مع الهيئة الوطنية لتخليد الشهداء العرب واللجنة الشعبية للاجئين في محافظة جنين وجمعية إنسان للعمل الوطني وجمعية الصداقة الأردنية الفلسطينية.