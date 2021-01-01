جيش الاحتلال يرفض استئنافًا لوقف خطة إخلاء بؤرة “افيتار” الاستيطانيّة على جبل صبيح

القدس المحتلة /سما/

رفض جيش الاحتلال، استئنافًا قدمه سكان البؤرة الاستيطانية “افيتار” المقامة على أراضي المواطنين في جبل صبيح.

ويقع الجبل بين 3 قرى وهي: قبلان ويتما وبيتا جنوب نابلس.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن جيش الاحتلال أكد للملتمسين أنه سيمضي في خطته لإزالة البؤرة الاستيطانية.

وجاء في حيثيات القرار “أن هذه البؤرة أقيمت خلافًا للقانون على أراض غير أميرية ولا تتبع ‘للدولة’، وأنه لا أساس قانوني للحجج المطروحة في الاستئناف لتنظيم الوضع القانوني للنقطة الاستيطانية”.

وبحسب القرار، فإن إقامة البؤرة الاستيطانية أدت إلى زعزعة الاستقرار الأمني في المنطقة، ما يدعو إلى حشد قوات كبيرة من الجيش والشرطة، بدلاً من أداء مهامهم في أماكن أخرى.

ووفقًا للهيئة، فإن مستوطني البؤرة الاستيطانية ينوون تقديم التماسا إلى المحكمة العليا بهدف كسب الوقت لإرجاء أمر الإخلاء.