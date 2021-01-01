"هنية" و"الأسرة الرياضية" يبرزون نجاح التوافق الرياضي خلال زيارتهم لـ"الدعاليس"

غزة /سما/

قدم عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ووفد يمثل قيادات الرياضة في محافظات غزة التهنئة باسم الأسرة الرياضة لعصام الدعاليس بمناسبة توليه رئاسة متابعة العمل الحكومي، خلال زيارتهم لمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء بغزة، صباح اليوم الاثنين.

وعبر الوفد الرياضي عن تمنياته بالتوفيق في المهمة التي تولاها الدعاليس وأكدوا مساندتهم له في خدمة المجتمع الفلسطيني واجتياز الظروف الصعبة التي تحيط بالشعب الفلسطيني جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي وحصاره المتواصل على مدار (15) عاماً.

وضم وفد الرياضيين إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد كرة القدم،. وعضوي اتحاد كرة القدم وجدي جودة وصلاح أبو العطا - أمين سر المكتب الحركي الرياضي "فتح"، وجابر عياش مستشار المجلس الأعلى، ومحمد الدلو مدير عام وحدة الرياضة بالمجلس، وبشير أبو النجا أمين سر المكتب الحركي الرياضي "حماس".

ورحب عصام الدعاليس رئيس متابعة العمل الحكومي بوفد الرياضيين وعبر عن اعتزازه بالتوافق الرياضي وما يمثله من إنجاز وطني يستحق التقدير والدعم، وقال:" هذا التوافق نموذج مشرف يثبت أن شعبنا الفلسطيني قادر على التوحد، فقط نحتاج للمزيد من الإرادة وسنحقق ما نصبو إليه".

وأشاد الدعاليس بالجهد المبذول من كافة المنظومة الرياضية لتقديم الدعم لهذا القطاع، وقال:" نثمن المنحة الرئاسية ونجدد دعمنا من خلال لجنة العمل الحكومي لمواصلة دعم الأندية والرياضيين، سنقوم باستكمال هذا الدور بالتعاون مع الجميع لتحقيق النهضة الرياضية الشاملة".

كما تطرق إلى البنية التحتية وما شهدتها من تطوير، والإنجازات الرياضية على صعيد المنتخبات الوطنية والأندية واللاعبين، وأضاف قائلا:" أهمية الرياضة في مجتمعنا أنها تحولت إلى ثقافة سواء على صعيد الممارسة، أو الاستثمار من خلال إنشاء الملاعب المعشبة والمرافق الرياضية التي تعود بالدخل المادي".

كما أكد على أهمية دور مؤسسات وشركات المجتمع في دعم الرياضة، وشكر المؤسسات التي تقدم الدعم ومنها شركتي "جوال" و"أوريدو"، ووجه الى أهمية عقد اتفاقيات التوأمة مع الأندية العربية والعالمية والاستفادة من حالة التعاطف التي تحظى بها القضية الفلسطينية.

وتناول أيضاً مطالب الرياضيين بعودة الجماهير إلى الملاعب فقال إن لجنة متابعة العمل الحكومي تدرس الآلية المناسبة لعودة الجماهير بما يكفل سلامة الجمهور، والتدرج في استعادة الوضع الطبيعي من خلال توفير لقاحات للوقاية من وباء "كورونا".

كما وعد بتوفير كل ما يحتاجه القطاع الرياضي من دعم، والمساهمة في رعاية الوفود الرياضية التي تمثل فلسطين في الخارج، وأشار إلى أن الرياضة تحمل رسالة وطنية كبيرة وتستوعب قطاعات كبيرة في المجتمع لذا يجب أن يتم الاهتمام بالرياضة ودعمها.

بدوره تحدث عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة عن الصورة المشرقة التي رسمتها الرياضة بوحدتها وإنجازاتها على الصعيد العربي والدولي، وأوضح أن الرياضة أصبحت مصدراً للاقتصاد الوطني من خلال توفير مصادر دخل لأكثر من (5000) أسرة في محافظات غزة.

وعبر هنية عن فخره بما تحقق من إنجازات على صعيد البنية التحتية أو في رعاية الأندية وكذلك على صعيد الإنجازات المحلية والخارجية، وطالب بتعزيز الدعم الحكومي للقطاع الرياضي وتخصيص موازنة سنوية لتقديم الدعم للأندية والاتحادات وتنفيذ المخيمات الصيفية.

كما تناول أهمية الدعم الحكومي في مساندة جهود المجلس الأعلى لإنشاء المدينة الرياضية وإنشاء ملاعب وصالات وفق المواصفات الدولية.

بدوره أكد إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد كرة القدم على أهمية استثمار التوافق الرياضي وتعزيز النموذج الوطني لخدمة الرياضة والمجتمع بشكل عام، بينما تحدث باقي الوفد عن ضرورة دعم الرياضة وتوفير الموارد المادية لتطوير الرياضة.