ترتيبات لزيارة دول أخرى.. هنية يصل موريتانيا

غزة /سما/

وصل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الإثنين، إلى عاصمة الجمهورية الإسلامية الموريتانية “نواكشط”، قادمًا من العاصمة المغربية “الرباط” التي زارها لعدة أيام والتقى خلالها مع مسؤولين من أحزاب سياسية وغيرها.

وستستمر زيارة هنية إلى موريتانيا عدة أيام، سيلتقي خلالها مع عدد من المسؤولين.

ويترأس هنية وفد من قيادة حركته في زيارة لعدد من البلدان، حيث تجري ترتيبات لزيارة دول أخرى، منها الجزائر وتونس، وروسيا، وإيران ولبنان.

ويرافق هنية في جولته الخارجية موسى أبو مرزوق نائب رئيس الحركة في إقليم الخارج، وخليل الحية نائب رئيس الحركة في قطاع غزة وقيادات أخرى من المكتب السياسي.