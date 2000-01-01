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اخطارات بوقف البناء والهدم تضرب من جديد بلدة اذنا غرب الخليل

الإثنين 21 يونيو 2021 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
اخطارات بوقف البناء والهدم تضرب من جديد بلدة اذنا غرب الخليل



الخليل /سما/

قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم بتسليم إخطارات بهدم شبكة كهرباء بطول 2000م واخطارات بوقف البناء لمنزلين في منطقة خلة حرب في المنطقة الغربية لبلدة إذنا غرب الخليل.

وقالت العلاقات العامة والإعلام في بلدية إذنا، ان البلدية باشرت خط الكهرباء بطول 2000 م، منذ سنوات حيث تخدم هذه الشبكة العديد من المنازل المأهولة بالسكان وعشرات الدونمات من الاراضي الزراعية في البلدة.

واضافت العلاقات العامة، كما سلمت قوات الاحتلال اخطارين بوقف العمل لمنزلين في ذات المنطقة والتي تعود ملكيتها لمواطنين من البلدة.

وتأتي هذه الإخطارات ضمن سلسلة اخطارات قامت قوات الاحتلال بتسليمها للمواطنين في الآونة الأخيرة وتعتبر بلدة اذنا منطقة مستهدفة باخطارات وقف البناء والهدم.

#سلطات الاحتلال #اخطار هدم

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