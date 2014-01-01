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الأشغال الشاقة 10 سنوات لمدان بمحاولة تأجير جزء من الأراضي الفلسطينية لدولة معادية

الإثنين 21 يونيو 2021 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأشغال الشاقة 10 سنوات لمدان بمحاولة تأجير جزء من الأراضي الفلسطينية لدولة معادية



بيت لحم /سما/

أصدرت محكمة بداية بيت لحم ممثلة بهيئة القاضي شادي طباخي حكماً بإدانة المتهم (ع، ش)عن تهمة محاولة تأجير جزء من الأراضي الفلسطينية لأحد رعايا ومواطني دولة معادية خلافاً لأحكام المادة 1/1 من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 المعدلة للمادة 114 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات .

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذة أمل مصيص، وذلك بعد أن قامت نيابة بيت لحم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.

#محكمة بداية بيت لحم

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