"كتلة الصحفي الفلسطيني" تتوج بطلاً لبطولة القدس للنقابات المهنية

غزة /سما/

تُوج فريق كتلة الصحفي الفلسطيني بلقب بطولة القدس للنقابات المهنية, والتي نظمتها تجمع النقابات المهنية غرب غزة, بالتعاون مع اللجنة الرياضية في ذات المنطقة, على ملاعب نادي الرضوان الرياضي, بمشاركة 9 فرق من النقابات والكتل المهنية.

وجاء تتويج فريق الكتلة باللقب بعد فوزه في اللقاء النهائي على فريق نقابة المهندسين الزراعيين, بهدفين نظيفين, سجلهما محمود عاشور ومحمد حمدان.

وحضر اللقاء النهائي عدد الشخصيات الرسمية والإعتبارية, يتقدمهم عضو المكتب السياسي لحركة حماس د.سهيل الهندي, والدكتور إياد الدجني رئيس الهيئة الإدارية في منطقة غرب غزة, والدكتور سائد عايش رئيس تجمع النقابات المهنية في غرب غزة, وأحمد زغبر رئيس كتلة الصحفي الفلسطيني, الدكتور محمود الرنتيسي نائب رئيس الهيئة الإدارية في منطقة غرب غزة وجمال العقيلي مدير عام هيئة الشباب, وخضر عرفة رئيس اللجنة الرياضية في منطقة غرب غزة .

وتأهل فريق الكتلة للدور الثاني بعد تصدره للمجموعة الثالثة برصيد"4" نقاط , حيث اكتسح فريق نقابة المهن المهندسين بسداسية نظيفة, فيما تعادل مع فريق نقابة المهندسين بهدفين لمثلهما, وتخطى في الدور قبل النهائي فريق نقابة المحاسبين المُدجج بالنجوم وأحد المرشحين للقب, بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وحصل لاعب فريق كتلة الصحفي والمذيع بفضائية الأقصى حسن بدر على لقب هداف البطولة, وحارس مرمى فريق كتلة الصحفي يوسف حجازي على لقب أفضل حارس مرمى, وخالد الدعاليس من نقابة المحاسبين على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وعبر رئيس كتلة الصحفي الأستاذ أحمد زغبر, عن سعادته باللقب خاصة أن البطولة إسم غالي على القلوب وهو القدس, موجهاً شكره للجنة المنظمة والقائمين على البطولات الرياضية.

من جهته أكد الأستاذ أحمد أبو دياب رئيس الكتلة في منطقة غرب غزة, أن الكتلة تولى إهتماماً بالشق الرياضي, وسبق لها وأن نظمت العديد من المسابقات, كما أن فريقها الكروي سبق له وأن حاز على الألقاب في وقت سابق, مقدماً شكره لكل الداعمين ولرئيسها أحمد زغبر.