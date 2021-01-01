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الاقتصاد بغزة تنفي عودة عمل معبر كرم أبو سالم إلى ما كان عليه قبل العدوان

الإثنين 21 يونيو 2021 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد بغزة تنفي عودة عمل معبر كرم أبو سالم إلى ما كان عليه قبل العدوان



غزة /سما/

نفت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة عودة العمل على معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة الى ما كان عليه قبل العدوان الإسرائيلي في مايو الماضي.

وقال مدير عام التجارة والمعابر في الوزارة رامي أبو الريش، لا صحة لكل ما يتم تداوله عبر الاعلام، وأن ما تم هو فقط تصدير لبعض من شاحنات الملابس، وأن فتحه جزئي فقط.

وأكد أبو الريش أن استمرار فتح المعبر بشكل جزئي سيؤدي إلى شلل كامل في الحالة الاقتصادية ما سيسبب إشكاليات كبيرة.

ودعا أبو الريش المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال وفتح المعبر بشكل كامل دون أي قيود أو منع للبضائع والمواد الخام التي تشكل عصب الحياة للصناعات في قطاع غزة.

#وزارة الاقتصاد #غزة #معبر كرم ابو سالم #اسرائيل #حصار غزة #العدوان الإسرائيلي #قطاع غزة

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