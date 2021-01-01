الاقتصاد بغزة تنفي عودة عمل معبر كرم أبو سالم إلى ما كان عليه قبل العدوان

غزة /سما/

نفت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة عودة العمل على معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة الى ما كان عليه قبل العدوان الإسرائيلي في مايو الماضي.

وقال مدير عام التجارة والمعابر في الوزارة رامي أبو الريش، لا صحة لكل ما يتم تداوله عبر الاعلام، وأن ما تم هو فقط تصدير لبعض من شاحنات الملابس، وأن فتحه جزئي فقط.

وأكد أبو الريش أن استمرار فتح المعبر بشكل جزئي سيؤدي إلى شلل كامل في الحالة الاقتصادية ما سيسبب إشكاليات كبيرة.

ودعا أبو الريش المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال وفتح المعبر بشكل كامل دون أي قيود أو منع للبضائع والمواد الخام التي تشكل عصب الحياة للصناعات في قطاع غزة.