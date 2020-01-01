ديمبلي يغادر معسكر فرنسا

غزة / سما /

غادر عثمان ديمبلي نجم برشلونة، معسكر منتخب فرنسا بعد تأكد غيابه عن باقي مشوار الديوك في بطولة يورو 2020.

وذكرت شبكة "RMC" الفرنسية أن ديمبلي غادر معسكر الديوك، صباح اليوم الإثنين، بعدما تأكد أن إصابته في الركبة ستبعده ثلاثة أسابيع.

وكان جناح برشلونة خرج من الملعب في مباراة المجر الماضية بعد مشاركته بديلا بنصف ساعة.

وفسر ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا الأمر حينها بأن اللاعب تعرض لكدمة في أوتار الركبة.

ويتبقى للمنتخب الفرنسي مواجهة البرتغال في ختام الدور الأول، وحال تأهله لدور الـ16 سيلعب أحد أيام 27 أو 28 أو 29 يونيو/حزيران الجاري.

وافتتح أبطال العالم مشوارهم في يورو 2020 بالفوز على ألمانيا بهدف ثم التعادل مع المجر بنتيجة (1-1).