العمل الزراعي يوزع أسمدة عضوية على مزارعي العنب والخضار في قطاع غزة

غزة / سما /

وزع اتحاد لجان العمل الزراعي أسمدة عضوية لمزارعي العنب والخضار في مختلف محافظات قطاع غزة والذين بلغ عددهم ما يزيد 175 مستفيد. فقد قام العمل الزراعي وبالشراكة مع مؤسسة أوكسفام بدعم مزارعين العنب بشبك الظل والحماية، ودعم مزارعي الخضار ببذور ذات إنتاجية أفضل.

وكانت هذه الأسمدة عبارة عن سماد عضوي وسماد الحديد، قدمت بهدف تنفيذ ما يعرف بالزراعة الجيدة والتي تتمثل باستخدام الممارسات الزراعية الصحيحة وصولا الى الأهداف المرجوة للمزارعين من محصول وفير وجودة مميزة. والجدير ذكره أن هذا النشاط وزع على المزارعين أهم أدوات السلامة التي تحافظ عليهم من الآثار الجانبية ومن الممارسات الزراعية، فقدم لهم كمامات زراعية عالية الجودة بالإضافة الى ملابس خاصة بعمليات الرش (بدل زراعية). جاء هذا النشاط امتداد واضافة الى الأنشطة السابقة التي نفذت من خلال مشروع (تطوير السوق المتكامل في الأراضي الفلسطينية) المنفذ من قبل اتحاد لجان العمل الزراعي بالشراكة مع مؤسسة أوكسفام والممول من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC) ووزارة الخارجية الدنماركية وكالة التنمية الدولية (DANIDA).