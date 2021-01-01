وزيرة الصحة : 3 وفيات و138 إصابة جديدة بفيروس كورونا و146 حالة تعاف

رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الاثنين، تسجيل 3 وفيات و138 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و146 حالة تعاف خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وأشارت الوزيرة في التقرير الوبائي اليومي، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت في "ضواحي القدس 2، جنين 4، نابلس 6، طولكرم 2، الخليل 4، رام الله والبيرة 2، قطاع غزة 118".

وسجلت 3 حالات وفاة في قطاع غزة، نتيجة الإصابة بالفيروس.

وأضافت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وبينت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 3، نابلس 6، طولكرم 2، رام الله والبيرة 8، قلقيلية 3، قطاع غزة 124".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 8 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 14 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 454,006 بينهم 283,597 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

وبينت أن 19,830 مواطناً تلقوا التطعيمات المضادة لفيروس كورونا (جرعة أولى وجرعة ثانية) أمس الأحد في الضفة الغربية (16,846)، وقطاع غزة (2,984).