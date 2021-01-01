مانشستر سيتي يُقدم العرض الأخير لضم هاري كين

وكالات / سما /

يُعتبر المهاجم الإنجليزي الدولي هاري كين هو الهدف الأول في سوق انتقالات مانشستر سيتي هذا الصيف، وذلك بعد أن أوضح اللاعب نيته في الرحيل.

ولكن توتنهام حتى الآن لم يبدي أي مرونة في التفاوض حول سعر نجمه، ولذلك فإن عليهم اتخاذ قرار سريع ونهائي بشأنه.

وذكرت صحيفة ديلي ستار أن مانشستر سيتي هو يُقدم عرضه الأخير وسيكون قدره 116 مليون يورو، وسيكون مطالباً من السبيرز الإجابة بالقبول أو الرفض النهائي.

يريد مانشستر سيتي قراراً سريعاً، ومع ذلك فإن دانيال ليفي رئيس توتنهام يُقدر اللاعب بـ 150 مليون يورو، ولكن ربما يتم اللجوء لضم لاعب آخر ضمن الصفقة لخفض التكاليف.

لم ينجح هاري كين في تحقيق الألقاب مع نادي توتنهام ولذلك فإن البالغ من العمر 27 عاماً يطمح لخوض تجربة جديدة يحصل بها على فرص أكبر لتحقيق الألقاب وربما يكون السيتي مكانه المُفضل.