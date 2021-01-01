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نادي جديد ينضم إلى سباق التعاقد مع فاران من ريال مدريد

الإثنين 21 يونيو 2021 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي جديد ينضم إلى سباق التعاقد مع فاران من ريال مدريد



وكالات / سما /

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن دخول باريس سان جيرمان على سباق التعاقد مع الفرنسي رافاييل فاران مدافع ريال مدريد، وذلك في ظل التوقعات التي تشير إلى إمكانية رحيله خلال الميركاتو الصيفي.

وينتهي عقد رافاييل فاران مع ريال مدريد عقب نهاية الموسم القادم، وتقدم النادي بعرض لتجديد عقده، لكن اللاعب لم يعطي جوابه عليه لغاية الآن، الأمر الذي يدفع الإدارة لعرضه في السوق تجنباً لرحيله مجاناً في الصيف القادم.

ويعد مانشستر يونايتد من أبرز المهتمين بالتعاقد مع فاران هذا الصيف، حيث يسعى المدرب أولي جنار سولشاير إلى تدعيم الخط الخلفي بمدافع من أعلى طراز، ويرى أن الوضع المعقد الذي يعيشه المدافع الفرنسي في الريال فرصة لا يمكن تفويتها.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن ريال مدريد مستعد بالفعل لبيع فاران في حال استمر بالمماطلة في مفاوضات تجديد العقد، لاسيما وأنه سيحصل على مبلغ كبير لا يقل عن 50 مليون يورو.

وكان النادي الملكي يأمل أن يستخدم أموال بيع فاران لتمويل صفقة كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، لكنه بات بحاجة الآن للتوقيع مع مدافع جديد بعد رحيل سيرجيو راموس أيضاً.

#ريال مدريد #فاران

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